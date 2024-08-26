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13:29, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Еврокомиссии отказались комментировать дело Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать расследование в отношении Павла Дурова

Фото: Albert Gea / Reuters

Еврокомиссия отказалась комментировать дело основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Как сообщает ТАСС, орган исполнительной власти Евросоюза ссылается на продолжающееся расследование.

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», — подчеркнули в пресс-службе Еврокомиссии.

Агентство РИА Новости добавляет, что европейские чиновники сочли задержание Дурова «частным делом».

Ранее стало известно, что французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Известно, что максимально возможный период времени до допроса может составлять не более 96 часов. Однако на понедельник, 26 августа, заседания, связанные с делом Дурова, в парижском суде не запланированы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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      Олег Давыдов
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