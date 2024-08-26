Экономист спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

Экономист Лебединская: в начале осени подорожают алкоголь и продукты питания

С осени россиян ждет подороражание на продукты питания, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом пишет «Прайм».

Она отметила, что стоимость продуктов вырастет от пяти до 40 процентов. Это объясняется высокой инфляцией, дорогими кредитами, расходами на логистику, персонал, упаковку и сырье. Экономист добавила, что неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены.

При этом зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре. Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, спрогнозировала специалист.

Ранее стало известно, что российские кредитные организации не прекратили повышать ставки по депозитам.

