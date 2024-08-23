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12:50, 23 августа 2024Экономика

Ставки по вкладам в России снова выросли

«Банки.ру»: максимальная доходность по вкладам выросла до 19 %

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Российские кредитные организации не прекратили повышать ставки по депозитам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Оказалось, что проценты по депозитам на три-шесть месяцев выросли в среднем на 0,8–0,9 процентных пункта. В настоящее время максимально возможная доходность колеблется от 18,5 до 19 процентов.

По словам главного аналитика портала «Банки.ру» Богдана Зварича, увеличение ставок по вкладам было ожидаемой реакцией на июльский рост ключевой ставки до 18 процентов.

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В свою очередь, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах предположил, что если в стране продолжит расти инфляция, то регулятор может поднять ключевую ставку до 20 процентов. Как следствие, доходность по вкладам дойдет до 21 процента. Впрочем, по его мнению, в на горизонте шести-девяти месяцев скорее стоит ждать плавного снижения ставок.

В январе-июле 2024 года объем средств россиян на банковских счетах увеличился на 5,3 триллиона рублей. Таким образом, была преодолена отметка в 50 триллионов.

По другим данным, за шесть месяцев 2024 года общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился на 13,5 процента — до 67 триллионов 909 миллиардов рублей.

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