Стояние на гвоздях посчитали очень опасной практикой

Невролог Хорошев: в стоянии на гвоздях нет ничего полезного

При стоянии на гвоздях металлические штыри воздействуют на тело с разной интенсивностью. Такие практики опасны для организма, а последствия могут быть непредсказуемыми. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал невролог Павел Хорошев.

«В этом нет ничего полезного, а вот вреда очень много», — считает он. Специалист рассказал, что когда человек просто стоит на гвоздях, штыри воздействуют сразу на множество точек с разной интенсивностью, которая зависит от массы тела человека. Например, у человека, который весит 115 килограммов воздействие будет очень интенсивным. «Мы сразу воздействуем абсолютно на все точки тела, что очень-очень не полезно, а порой может даже и вредно», — заключил он.

По мнению Хорошева, более полезны методы точечного массажа при помощи острых инструментов. В частности, терапия су-джок и китайская акупрессура.

Ранее специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев предупредил, что лишний вес грозит развитием многих опасных заболеваний. По словам Одинцева, лишний вес оказывает дополнительную нагрузку на позвоночник, из-за чего у человека могут появиться остеохондроз, межпозвонковые грыжи и протрузии, другие болезни опорно-двигательного аппарата.