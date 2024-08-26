Сын порномодели рассказал о съемках эротического контента для матери

Сын порномодели признался, что занимается съемками ее эротических фото и видео. Об этом пишет New York Post.

Андресса Урах создает контент на платформе OnlyFans уже несколько лет. Несмотря на солидные заработки, 36-летняя Урах не стала нанимать оператора. Во время общения с поклонниками она призналась, что ее снимает сын Артур. Недавно их вместе пригласили в эфир испанского телевидения.

Один из ведущих спросил 19-летнего Артура, как он воспринимает такую необычную работу. «Ну, для меня это действительно работа... хотя бы потому, что она моя мать и не привлекает меня как женщина», — рассказал Артур. Он также отметил, что отдельные сцены кажутся ему «отвратительными». Прежде чем Артур успел объяснить, о чем идет речь, мать перебила его. Она подтвердила, что ее сын действительно так отнесся к одному из ее видео, однако ее позабавила эта ситуация.

Ранее Урах делала небольшой перерыв на OnlyFans. Она подавала иск против Вселенской Церкви Царства Божьего и утверждала, что ее члены «промыли ей мозги».