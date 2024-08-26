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12:49, 26 августа 2024Культура

Тарантино обвинил Болдуина в трагедии на съемках

Тарантино заявил, что в трагедии на съемках «Ржавчины» есть вина Болдуина
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Режиссер Квентин Тарантино оценил вину Алека Болдуина в трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера. Его слова приводит TMZ.

По мнению кинематографиста, основная вина лежит на оружейнике Ханне Гутьеррес-Рид, которая не проверила реквизит перед съемками сцены. «Думаю, я буду достаточно справедлив, чтобы сказать, что оружейник — человек, который обращается с оружием, — на 90 процентов ответственен за все, что происходит, когда дело доходит до этого оружия... Но актер несет 10 процентов ответственности. В какой-то степени вы являетесь ответственным партнером», — сказал он.

Тарантино отметил, что перед съемками актеры также должны лично осмотреть оружие, чтобы убедиться в отсутствии пуль в стволе или других проблем.

Ранее сообщалось, что дело против Алека Болдуина прекратили.

Оператора Галины Хатчинс не стало в октябре 2021 года в результате трагедии во время съемок вестерна, тогда Болдуин случайно выстрелил в нее из заряженного револьвера. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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      Варвара Кошечкина
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