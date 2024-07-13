Дело против Алека Болдуина прекратили

Дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве кинооператора прекратили

Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Судья Мэри Марлоу Соммер объяснила решение тем фактом, что сторона обвинения утаила ключевые доказательства от защиты. Адвокат актера Люк Никас заявил, что боевые патроны, которые представили прокуроры, были отнесены к другому делу. Как пояснила криминалистка, принявшая улику, по ее мнению патроны отличались от тех, что были обнаружены на месте преступления. Однако когда патроны доставили в зал суда, стало очевидно, что некоторые из них имеют определенное сходство с обнаруженными на съемочной площадке. Судья

Услышав вердикт суда, Болдуин не смог сдержать слез, после чего повернулся и обнял свою супругу Хилари. В случае, если бы его признали виновным, актеру грозило бы до 18 лет лишения свободы.

Ранее жюри присяжных в суде в Нью-Мексико признало специалиста по оружию Ханну Гутьерес-Рид виновной в непредумышленном убийстве Хатчинс. Ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.