Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

Специалист по оружию фильма «Ржавчина» признана виновной в убийстве оператора

Жюри присяжных в суде в Нью-Мексико признало специалиста по оружию Ханну Гутьерес-Рид виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» Галины Хатчинс. Об этом сообщает ABC News.

Она заряжала оружие для актера Алека Болдуина, прежде чем тот выстрелил для кадра и попал в Хатчинс. Гутьерес может грозить до трех лет лишения свободы.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, но в апреле 2023 года их сняли. Однако в январе текущего года стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора.