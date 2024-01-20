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02:37, 20 января 2024Культура

Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора

Variety: Болдуину снова предъявили обвинения из-за гибели оператора Хатчинс
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом написало издание Variety со ссылкой на документы суда.

В публикации уточняет, что большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру обвинения в непредумышленном причинении смерти. В случае обвинительного приговора Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

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В свою очередь защита актера посчитала обвинения «ужасной судебной ошибкой» и выразила уверенность в победе.

«У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов», — отметили адвокаты Болдуина.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Артисту предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, но в апреле 2023 года их сняли.

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      Марина Совина
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