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23:39, 26 августа 2024Мир

Трамп похвалил российских военных

Трамп заявил, что Россия отлично сражается зимой

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Россия отлично сражается в зимних условиях, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану на его YouTube-канале экс-президент США похвалил Российскую армию.

«Они победили Германию, они победили Наполеона. Они — мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — высказался Трамп.

Как подсчитал бывший президент США, Киев получил от Вашингтона помощь примерно на 250 миллиардов долларов. Трамп также отметил, что на Украине «традиционно был очень высокий уровень коррупции».

Ранее сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин выразил мнение, что Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. По его словам, одним из условий завершения конфликта на Украине является избрание Трампа на пост главы Белого дома.

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      Маргарита Пименова
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