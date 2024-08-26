Трамп похвалил себя за построенный Обамой участок стены на границе с Мексикой

WP: Трамп похвалил якобы построенный им участок стены на границе с Мексикой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп похвалил якобы построенный им участок стены на границе с Мексикой, который на самом деле был возведен бывшим американским лидером Бараком Обамой. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Трамп приехал, чтобы похвалить стоящее справа от него сооружение (...) Эта секция (...) стальных планок была фактически построена во время администрации президента Барака Обамы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в офисе шерифа округа Кочис подтвердили, что участок стены был построен во время президентского срока Обамы. Уточняется, что панели от балок закупили при администрации Трампа, но они так и не были установлены.

«Мероприятие у стены, построенной Обамой, подчеркивает невыполненное обещание [Трампа достроить стену]», — заключили в статье. По информации газеты, Трамп выделил более 11 миллиардов долларов на завершение строительства, что стало одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории США.

Ранее Трамп подтвердил планы взять американского миллиардера Илона Маска в свою администрацию в случае победы на президентских выборах. Политик считает, что бизнесмен мог бы консультировать правительство по некоторым вопросам.