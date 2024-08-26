Траты россиян на покупки новых машин резко выросли

«Автостат»: траты россиян на покупки новых машин выросли на 41 % в июле

По итогам июля 2024 года суммарные траты россиян на покупки новых автомобилей выросли на 41 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 404,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, в июле прошлого года на эти цели россияне потратили в общей сложности 287,1 миллиарда рублей. Таким образом, за 12 месяцев подобные расходы граждан увеличились на 117,5 миллиарда. В месячном выражении прирост составил 10 процентов. В июне 2024 года суммарные расходы россиян на покупки новых автомобилей находились на уровне в 367,3 миллиарда рублей. За месяц расходы выросли на 37,3 миллиарда.

В июле подавляющая часть трат россиян (85 процентов) пришлась на покупку иностранных автомобилей. Оставшиеся 15 процентов расходов ушли на приобретение отечественных машин. В целом за первые семь месяцев 2024 года траты россиян на покупки новых автомобилей выросли примерно вдвое к уровню того же периода 2023-го и составили около 2,7 триллиона рублей.

Ранее коммерческий директор автозавода «Москвич» Максим Златокрылец спрогнозировал суммарные объемы продаж новых машин в России в 2024 году на уровне в 1,45 миллиона единиц. При этом в отечественном концерне рассчитывают реализовать за этот период времени 27 тысяч автомобилей.