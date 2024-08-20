«Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

«Москвич» пообещал сдержать цены на машины до января за счет снижения расходов

Московский автозавод «Москвич» попробует удержать цены до конца года за счет снижения внутренних расходов, что достигается с помощью уменьшения себестоимости продукции. Такое обещание в кулуарах Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2024 дал коммерческий директор компании Максим Златокрылец, передает РИА Новости.

По его словам, дальше загадывать ценовую политику сложно — свое влияние окажут общее состояние рынка, курс рубля, банковские ставки и размер утилизационного сбора.

Топ-менеджер напомнил, что автоконцерны традиционно повышают цены на свои автомобили с начала года, хотя и не уточнил, коснется ли это «Москвича», и если да, то в какой степени. Говоря о достижениях в снижении затрат, Златокрылец сообщил, что переход с крупноузловой на мелкоузловую сборку дал 25-процентную экономию на логистике.

«Москвич» выпускает три модели автомобиля — городской кроссовер «Москвич 3», седан «Москвич 6» и электромобиль «Москвич 3е», хотя в мае стало известно, что производство последнего приостановлено. Все модели являются низколокализованными аналогами китайских автомобилей.

Ранее сообщалось, что после недавнего повышения цен в линейке «АвтоВАЗа» не осталось автомобилей, оборудованных кондиционером, по цене ниже одного миллиона рублей.