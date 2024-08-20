«Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

Московский автозавод «Москвич» попробует удержать цены до конца года за счет снижения внутренних расходов, что достигается с помощью уменьшения себестоимости продукции. Такое обещание в кулуарах Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2024 дал коммерческий директор компании Максим Златокрылец, передает РИА Новости.
По его словам, дальше загадывать ценовую политику сложно — свое влияние окажут общее состояние рынка, курс рубля, банковские ставки и размер утилизационного сбора.
Топ-менеджер напомнил, что автоконцерны традиционно повышают цены на свои автомобили с начала года, хотя и не уточнил, коснется ли это «Москвича», и если да, то в какой степени. Говоря о достижениях в снижении затрат, Златокрылец сообщил, что переход с крупноузловой на мелкоузловую сборку дал 25-процентную экономию на логистике.
«Москвич» выпускает три модели автомобиля — городской кроссовер «Москвич 3», седан «Москвич 6» и электромобиль «Москвич 3е», хотя в мае стало известно, что производство последнего приостановлено. Все модели являются низколокализованными аналогами китайских автомобилей.
Ранее сообщалось, что после недавнего повышения цен в линейке «АвтоВАЗа» не осталось автомобилей, оборудованных кондиционером, по цене ниже одного миллиона рублей.