Туристов в популярной у россиян курортной стране Азии предупредили об угрозе наводнений

Туристов на Пхукете предупредили об угрозе новых наводнений и оползней

Туристов на тайском острове Пхукет предупредили об угрозе новых наводнений и оползней. Об этом пишет портал «Новости Пхукета» со ссылкой на местный Метеорологический департамент.

Уточняется, что новый период непогоды в популярной у россиян курортной стране Азии ожидается с 26 по 29 августа. Синоптики отметили, что на море могут образоваться волны высотой два-три метра и выше непосредственно в зоне штормов.

Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям. Как сообщает издание, им еще не удалось полностью ликвидировать последствия наводнения и оползня, произошедших 23 августа.

Ранее сообщалось, что на Пхукете восемь человек, в том числе двое россиян, попали под оползень и не выжили. Смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова.