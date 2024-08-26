Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 26 августа 2024Путешествия

Туристов в популярной у россиян курортной стране Азии предупредили об угрозе наводнений

Туристов на Пхукете предупредили об угрозе новых наводнений и оползней

Фото: Sinthana Kosolpradit / Reuters

Туристов на тайском острове Пхукет предупредили об угрозе новых наводнений и оползней. Об этом пишет портал «Новости Пхукета» со ссылкой на местный Метеорологический департамент.

Уточняется, что новый период непогоды в популярной у россиян курортной стране Азии ожидается с 26 по 29 августа. Синоптики отметили, что на море могут образоваться волны высотой два-три метра и выше непосредственно в зоне штормов.

Материалы по теме:
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024
«Самое страшное — это еще не конец» Тысячи россиян лишились своих домов из-за ужасного наводнения. Кто в этом виноват?
«Самое страшное — это еще не конец»Тысячи россиян лишились своих домов из-за ужасного наводнения. Кто в этом виноват?
11 апреля 2024

Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям. Как сообщает издание, им еще не удалось полностью ликвидировать последствия наводнения и оползня, произошедших 23 августа.

Ранее сообщалось, что на Пхукете восемь человек, в том числе двое россиян, попали под оползень и не выжили. Смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Стали известны подробности задержания Дурова

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше