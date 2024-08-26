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20:34, 26 августа 2024Интернет и СМИ

У известного телеведущего обнаружили рак простаты

Телеведущий Рик Стивс сообщил, что у него обнаружили рак простаты

Фото: Rick Kern / WireImage / Getty Images

Известный американский писатель и ведущий телешоу о путешествиях Рик Стивс сообщил, что у него обнаружили рак простаты. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«У меня диагностировали рак предстательной железы. Мой врач уверяет, что это хорошая разновидность рака. Исследования показывают, что признаков его распространения нет», — написал он.

Стивс заявил, что следующие три недели проведет на съемках во Франции и приступит к лечению в конце сентября. Он заявил, что ему сделают операцию по удалению простаты. Телеведущий выразил надежду на то, что через месяц после нее он сможет полноценно вернуться к работе.

«Я отправляюсь в это приключение почти как в какое-то удивительное, по-настоящему важное путешествие. Я радуюсь своему позитивному настрою», — сообщил ведущий.

Ранее телеведущая Лорен Лаверн заявила, что у нее обнаружили рак на ранней стадии. Она призвала зрителей следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования.

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