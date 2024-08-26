Бывший премьер России назвал отличие Путина от коллег

Президента России Владимира Путина отличает от коллег его умение держать удар. Это отличие назвал бывший российский премьер Сергей Степашин, его слова приводит ТАСС.
По словам экс-премьера, он давно знает Путина в работе, и отметил, что российский лидер проявляет абсолютное спокойствие. «Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — заявил Степашин.
Политик вспомнил, что предшественники Путина — Ельцин и Горбачев — позволяли себе «срываться», реагируя на ситуацию в России и СССР.
Ранее Степашин заявил о необходимости переговоров России и США по Украине и предположил, что это произойдет после выборов американского президента в ноябре.
Сергей Степашин возглавлял российский кабмин с мая по август 1999 года. Затем политик стал депутатом Госдумы, а с 2000 по 2013 годы был главой Счетной палаты.