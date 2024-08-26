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10:35, 26 августа 2024Россия

Бывший премьер России назвал отличие Путина от коллег

Экс-премьер Степашин: Путина от коллег отличает его умение держать удар
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президента России Владимира Путина отличает от коллег его умение держать удар. Это отличие назвал бывший российский премьер Сергей Степашин, его слова приводит ТАСС.

По словам экс-премьера, он давно знает Путина в работе, и отметил, что российский лидер проявляет абсолютное спокойствие. «Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — заявил Степашин.

Политик вспомнил, что предшественники Путина — Ельцин и Горбачев — позволяли себе «срываться», реагируя на ситуацию в России и СССР.

Ранее Степашин заявил о необходимости переговоров России и США по Украине и предположил, что это произойдет после выборов американского президента в ноябре.

Сергей Степашин возглавлял российский кабмин с мая по август 1999 года. Затем политик стал депутатом Госдумы, а с 2000 по 2013 годы был главой Счетной палаты.

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