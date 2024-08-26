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18:21, 26 августа 2024Бывший СССР

Глава украинской Донецкой ОВА сообщил о расширении эвакуации в регионе

Глава украинской Донецкой ОВА Филашкин заявил о расширении зоны эвакуации
Вадим Филашкин

Вадим Филашкин. Фото: Donetsk Regional Military Civil Administration / Wikimedia

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил в своем Telegram-канале о расширении зоны принудительной эвакуации в подконтрольной Украине части региона.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями», — написал чиновник. В новые границы зоны эвакуации вошел 21 населенный пункт Константиновской общины и шесть населенных пунктов Селидовской.

Начиная с 20 августа началась принудительная эвакуация детей из подконтрольного Украине Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) в сопровождении их родителей, опекунов и других законных представителей. Филашкин также отмечал, что, если Вооруженные силы России будут в дальнейшем приближаться к Покровску такими темпами, местные власти усилят комендантский час.

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      Валентин Карант
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