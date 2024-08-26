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17:41, 26 августа 2024Экономика

Центробанк назвал новый повод для роста ключевой ставки

Банк России сообщил о продолжении роста инфляционных ожиданий в августе

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

В августе инфляционные ожидания россиян продолжили расти — до 12,9 процента с 12,4 процента в июле. Об этом говорится в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Повышение произошло за счет людей, у которых есть сбережения. У тех, у кого сбережений нет, инфляционные ожидания несколько снизились, но все равно остаются повышенными. Ценовые ожидания предприятий также увеличились.

Рост инфляционных ожиданий россиян наряду с высокими уровнем инфляции и объемом кредитования являются основными факторами, на которые ориентируется Центробанк при принятии решения о ключевой ставке. Отсутствие положительной динамики по ним может стать поводом для нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Также до 15 процентов повысилась наблюдаемая населением инфляция, а доля тех, кто предпочитает откладывать деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, почти не изменилась — 51,5 процента.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что до конца года ЦБ не пойдет на снижение ключевой ставки, а ожидать ее на уровне 14-16 процентов можно будет к 2026 году.

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      Платон Щукин
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