В России спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ к концу следующего года

Главный экономист ВЭБ.РФ: ключевая ставка ЦБ составит к концу 2025 года 14-16 %

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал размер ключевой ставки Банка России к концу следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущем году ждать снижения показателя не стоит. Регулятор, вероятно, пойдет на такой шаг во втором квартале 2025-го, после чего в ЦБ «выйдут к концу следующего года на 14-16 процентов», считает эксперт.

Российский Центробанк в конце июля поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. При этом некоторые участники обсуждения призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Комментируя максимальный с начала года рост потребительских цен в июле, в ЦБ отметили, что «для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий». Аналитики, в свою очередь, допускают, что ключевая ставка может вырасти до 20 процентов уже в сентябре, если в августе темпы роста цен в России не замедлятся.