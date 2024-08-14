Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 14 августа 2024Экономика

Центробанк намекнул на новое повышение ключевой ставки

Банк России: чтобы инфляция начала снижаться потребуется новое ужесточение ДКП

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Центробанке намекнули на новое повышения ключевой ставки, которое потребуется, чтобы обуздать инфляцию в России. Комментарий, посвященный динамике потребительских цен, опубликовали на сайте регулятора. Из него, в частности, следует, что годовая инфляция в прошлом месяце возросла до 9,13 процента против июньских 8,59 процента.

Резкий рост цен в июле (на 1,14 процента), который, как сообщалось ранее, оказался максимальным с начала текущего года, ЦБ объяснил «более высокой, чем обычно, индексацией коммунальных тарифов». В материалах также указывается, что инфляционное давление осталось в прошлом месяце на повышенном уровне, не демонстрируя устойчивого снижения. Согласно актуальному прогнозу Центробанка, в целом за год показатель инфляции окажется в диапазоне от 6,5 до 7 процентов.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — указали в Банке России.

Регулятор в конце июля поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. При этом некоторые участники обсуждения призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Комментируя принятое в итоге решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ставки присутствовали бы риски стагфляции.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      В Минобороны рассказали о полете российских бомбардировщиков над Балтийским морем

      В России заговорили об апокалипсисе на ипотечном рынке

      Российские морпехи уничтожили большое количество личного состава ВСУ в Курской области

      В России представили противодроновые патроны

      Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева рассказала о своем питании

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

      В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

      В Петербурге начали танцевать люки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше