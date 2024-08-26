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04:05, 26 августа 2024Силовые структуры

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны МО РФ и две компании
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Globallookpress.com

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Министерство обороны России, две компании и граждане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика», Минобороны и еще пять человек требуют от 12 обвиняемых компенсировать имущественный вред и моральный ущерб. Отмечается, что указанные лица и организации признаны гражданскими истцами по уголовному делу. Сумма исковых требований не уточняется.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

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      Марина Совина
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