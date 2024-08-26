В Абхазии заявили об отсутствии страха перед цветной революцией в Грузии

Посол Абхазии в РФ: страну не пугает перспектива цветной революции в Грузии

Абхазию не пугает перспектива цветной революции в Грузии, так как Сухуму не принципиально, кто именно будет находиться у власти в Тбилиси. Об этом заявил абхазский посол в России Алхас Квициния, передает РИА Новости.

Он добавил, что Абхазии не важно, кто правит Грузией, потому как ни одно руководство в Тбилиси не хотело и не хочет, чтобы Абхазия была суверенной и процветающей страной. «Они все думают, как вернуть ее в свое лоно», — заключил дипломат.

Это заявление было сделано в качестве реакции на сообщение Службы внешней разведки России о том, что США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было продиктовано защитой народов этих республик. Он подчеркнул, что 16 лет назад Абхазия получила импульс утверждаться как государство на мировой арене.