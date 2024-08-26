Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:58, 26 августа 2024Экономика

В Африке раскрыли ожидания от России

Бизнесмен Гоуенд: Африка ждет от России не помощь, а технологическое партнерство

Фото: Unsplash.com

Создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд в беседе с РИА Новости раскрыл, чего ожидает Африка от России. По его словам, сейчас государствам континента нужна не безвозмездная помощь, как это было во времена СССР, а технологическое партнерство.

«По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна», — указал бизнесмен, добавив, что подобная ситуация расслабляет, лишает инициативы и стимула развиваться.

Гоуенд считает, что Африке необходимо различное оборудование, технологии, благодаря которым страны могли бы развивать свои национальные экономики. Кроме того, нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, чтобы возводить совместные промышленные предприятия.

Глава камерунской диаспоры отметил, что в настоящее время 65 процентов жителей континента составляет молодежь до 30 лет, большинство этих людей не имеет работы. Побороть безработицу можно лишь в случае развития экономики, сельского хозяйства, создавая рабочие места, заключил он.

Ранее стало известно, что власти Эфиопии намерены привлечь российские инвестиции в развитие промышленности страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

      Экс-премьер допустил переговоры России и США по Украине

      В Африке раскрыли ожидания от России

      В МИД Абхазии напомнили о защите Россией страны

      В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

      Мужчины назвали самые привлекательные женские странности

      Оставившая официанту трусы в качестве чаевых порномодель нашла способ заработать на славе

      В Британии анонсировали большую победу России

      Основатель Rumble заявил о перешедшей «красную линию» Франции

      США обвинили в поставке отравляющих и химических веществ на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше