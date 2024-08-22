В африканской стране рассказали об ожидании инвестиций из России

В Эфиопии собрались привлечь инвестиции из России в развитие промышленности

Власти Эфиопии намерены привлечь российские инвестиции в развитие промышленности страны. Об этом со ссылкой на генсека Корпорации развития промышленных парков африканского государства Фиссеху Йыгатесу сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в Эфиопии «делают все», чтобы в промышленные парки и зону свободной торговли в Дыре-Дауа, втором по величине городе страны, начали вкладываться средства из РФ. В первую очередь ожидания связаны с обрабатывающей промышленностью, сферой высоких технологий, фармацевтикой, автомобилестроением и переработкой продукции сельского хозяйства, рассказал он. В связи с этим в стране планируют провести серию двусторонних переговоров.

В конце 2023 года Эфиопия упоминалась среди стран, у которых российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила разрешить покупать запчасти для самолетов. Также в декабре было заключено соглашение о сборке и производстве российских автомобилей Lada в Эфиопии.

Ранее президент РФ Владимир Путин Россия назвал среди условий инвестирования российских средств в экономики стран Африки наличие инструментов, гарантирующих отдачу от таких вложений и основанных на качестве инвестиционных проектов, а также обратил внимание на важность стабильности политических режимов в этих государствах.