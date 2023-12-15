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09:59, 15 декабря 2023Экономика

В России захотели покупать запчасти для самолетов у Эфиопии и Пакистана

Авиакомпании России предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает РБК.

Перевозчики захотели внести в перечень стран-поставщиков, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан. Авторы письма Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) объяснили расширение списка расширением возможностей ремонта авиационной техники, в том числе двигателей. При этом ведомство ранее с указанными странами не взаимодействовало «и не имеет достаточной информации о системе сертификации и контроля за изготовлением компонентов данных ведомств гражданской авиации».

В ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли в Кремле разрешили устанавливать на воздушные суда импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчика самолета. В перечень внесли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд, ЮАР и Арубу. До этого в России признавались талоны годности США, ЕС, Канады, Бермуд и Ирландии.

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По словам гендиректора консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, указанные страны не включены в черный список Евросоюза за несоответствующие требованиям безопасности, что показывает «достаточно высокий уровень контроля» авиационной сферы.

«Конечно, Пакистан или Эфиопия, да и Малайзия с Индонезией звучат несколько экзотично и настораживающе, но там большой парк самолетов. А в Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Малайзии очень много ремонтных организаций», — отметил эксперт.

При этом желание авиакомпаний расширить список поставщиков — «плохой знак», который говорит о том, что своих ремонтных мощностей не хватает, а китайские, турецкие, эмиратские или индийские поставщики работать с Россией не хотят, добавил Ланецкий.

Ранее перевозчики захотели решить проблему с недостатком деталей для российских самолетов Ан-24 и Ан-26с помощью Китая, где производятся аналоги этих лайнеров под названием Y-7. Идея закупать комплектующие у партнеров из КНР высказали в Росавиации. В отрасли при этом считают, что использование китайских деталей не решит главную проблему самолетов, связанную с силовой установкой, поскольку китайские модели были оснащены произведенными на западе двигателями.

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      Вячеслав Агапов
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