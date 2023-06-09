В России захотели покупать запчасти для самолетов в Китае

РБК: в Росавиации предложили покупать у Китая запчасти для самолетов Ан-24 из-за дефицита

Решить проблему с недостатком деталей для российских самолетов Ан-24 и Ан-26 в России могут, начав закупать детали в Китае, где производятся аналоги этих лайнеров под названием Y-7. Идея закупать комплектующие у китайских партнеров высказали в Росавиации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три знакомых с итогами совещания источника.

Начать прорабатывать идею возможного сотрудничества с китайскими компаниями замглавы Росавиации Андрей Добряков поручил Государственному НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА). ГосНИИ ГА занимается вопросами обслуживания эксплуатации Ан-24 и Ан-26 в России. Официальный представитель института сообщил изданию, что «работа только начата» и специалисты на этом этапе не уполномочены давать комментарии.

Ранее комплектующие для самолетов закупались на Украине. На лайнерах стоят моторы АИ-24, созданные на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье. После начала специальной военной операции России на Украине взаимоотношения отечественных авиакомпаний и украинского завода прекратились.

Турбовинтовые самолеты Ан-24 и Ан-26 вмещают в себя до 50 человек. Их, а также транспортные версии авиалайнеров, используют для полетов 14 российских авиакомпаний. Самолеты не производят несколько десятков лет, но продолжают поддерживать в летном состоянии.

Источники РБК отметили, что у китайских производителей есть как компетенции в производстве различных видов самолетов, так и комплектующие, которые подойдут для использования на Ан-24 и Ан-26. В авиаотрасли идею сотрудничать с китайскими производителями назвали интересной, однако отметили, что этот вопрос требует тщательной проработки со стороны российских регуляторов.

С другой стороны, в отрасли считают, что использование китайских деталей не решит главную проблему самолетов, связанную с силовой установкой, поскольку китайские модели были оснащены произведенными на западе двигателями. «Пора наконец-то принимать решение развивать собственный авиапром, создавать производство собственных агрегатов и комплектующих, а не пытаться решить проблемы за счет изменения стран-поставщиков», — заявила руководитель департамента финансов авиакомпании «ИрАэро» Наталья Власова.

В начале мая сообщалось, что российские авиаперевозчики стали отменять рейсы по стране. В компаниях сообщили, что массовая отмена полетов связана с сокращением государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей. Эту же информацию подтвердил источник, близкий к Минтрансу. В 2022 году правительство направило на выполнение региональных рейсов девять миллиардов рублей, в 2023 году — 7,5 миллиарда.