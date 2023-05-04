Российские авиакомпании начали массово отменять рейсы по стране

Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения субсидий

Российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы по стране из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 4 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей авиакомпаний, а также источник, близкий к Минтрансу.

Для сравнения, в 2022 году на выполнение региональных рейсов отечественным перевозчикам были выделены девять миллиардов рублей, в 2023 году правительство направило на данные цели 7,5 миллиарда.

По информации издания, основной причиной урезания размера субсидий стал дефицит госбюджета. «Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями», — рассказал источник в отрасли.

Авиакомпании уже начали корректировать летные программы. Так, наибольшее количество отмен коснулось рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

По словам ведущего специалиста Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, под сокращение финансирования попали те направления, отмена рейсов по которым не вызовет большой волны недовольства среди россиян. «Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение», — отметил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году правительство также резко сократило субсидии южным аэропортам страны, временно закрытым из-за специальной военной операции на Украине. Так, за первый квартал текущего года правительством согласовано выделение 2,5 миллиарда рублей.