Путин назвал условие для инвестиций в Африку

Путин на ПМЭФ: инвестиции в Африку возможны при наличии гарантийных инструментов

Россия может привлекать инвестиции в страны Африки и Азии при соблюдении нескольких условий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Чтобы инвестиции окупались, необходимо наличие инструментов, гарантирующих отдачу от таких вложений, пояснил глава государства. Они могут быть основаны на качестве инвестиционных проектов, уточнил он. Другим важным аспектом российский лидер назвал стабильность политических режимов: при ее соблюдении возможна разработка специальной системы расчетов, на которую не будет оказывать воздействия инфляция.

Ранее Путин обозначил проблему, ограничивающую экономический рост в стране. Речь идет о нехватке рабочих рук, пояснил он, указав на необходимость привлечения трудовых мигрантов. При этом в стране отсутствует осмысленная миграционная политика, и над ее созданием предстоит работать, подчеркнул президент.