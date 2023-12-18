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20:18, 18 декабря 2023Экономика

«АвтоВАЗ» договорился о производстве Lada в Эфиопии

«Лада экспорт» договорилась с Ethio Engineering о производстве Lada в Эфиопии

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Российская компания «Лада экспорт» — экспортный партнер концерна «АвтоВАЗ» — договорилась с Ethio Engineering Group о производстве автомобилей Lada в Эфиопии. Об этом сказано в сообщении Роснедр по итогам российско-эфиопского бизнес-форума и межправкомиссии, передает ТАСС.

«В присутствии руководителя Роснедр Евгения Петрова, АО "Лада экспорт" и Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке и производстве российских автомобилей в Эфиопии», — говорится в сообщении.

Ранее посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат рассказал, что машины в республике будут собирать для внутреннего пользования. Если они будут востребованы, их начнут поставлять в соседние страны — Южный Судан, Судан, Кению и Сомали.

Российский производитель «АвтоВАЗ» также начал переговоры о выходе на рынок Ирана. Кроме того, компания рассчитывает выйти на рынок Африки и Египта.

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      Мария Грушко
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