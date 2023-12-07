Автомобили Lada захотели собирать в исламской республике

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке автомобилей Lada и Niva в Иране

Российский производитель «АвтоВАЗ» начал переговоры о выходе на рынок Ирана. О том, что машины Lada захотели собирать в исламской республике, сообщает газета «Ведомости».

По словам источников издания, стратегия «АвтоВАЗа» может предполагать как вариант со сборкой, так и без нее. Однако главной проблемой для продажи являются отличные от российских требования к транспортным средствам.

Ранее российский производитель привез на выставку Eurasia Expo 2023 в Тегеране Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel. По словам начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрея Владимирцева, эти модели в скором времени появятся на рынке Ирана — их дистрибьютором станет т компания Nika Motor, она же займется вопросами техобслуживания и ремонта Lada.

В конце 2022 года «АвтоВАЗ» задумался о выходе на рынок Африки. По словам главы компании Максима Соколова, помимо африканского континента, производитель готов поставлять автомобили в Казахстан и рассматривает возможности выхода на рынки Белоруссии и других стран СНГ. В планы «АвтоВАЗа» на 2023 год входит экспорт 20 тысяч автомобилей за рубеж, добавил Соколов.

Позже глава компании объявил, что «АвтоВАЗ» собирается начать сборку Lada в Египте. Эта страна вместе с партнером Al Amat может стать транспортно-логистическим хабом для остального африканского континента.

В ноябре 2023-го продажи «АвтоВАЗа» составили 36 тысяч автомобилей, что на 11,9 процента меньше, чем в октябре. Падение наблюдается впервые за полгода, до этого шел неизменный рост. При этом за счет низкой производственной базой прошлого года в годовом выражении продажи компании выросли на 65,9 процента.