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11:21, 4 декабря 2023Экономика

Продажи «АвтоВАЗа» начали падать

Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре упали на 11,9 процента по отношению к октябрю

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ноябре продажи «АвтоВАЗа» составили 36 тысяч автомобилей, что на 11,9 процента меньше, чем в октябре. Падение наблюдается впервые за полгода, до этого шел неизменный рост, до рекордных 40 912 единиц, отмечает «Интерфакс».

В годовом выражении продажи компании выросли на 65,9 процента, что объясняется низкой производственной базой прошлого года. Столкнувшийся со сменой собственника и последствиями санкций производитель с трудом наращивал выпуск.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что производственный план компании в 2023 году может быть скорректирован в пределах десяти процентов. Такую ситуацию он объяснил эффектом санкций недружественных стран, которые проявились и в этом году.

Также топ-менеджер сообщил, что запуск серийного производство Lada Iskra, самого доступного российского легкового автомобиля на высокотехнологической платформе, перенесут с конца 2024 года на начало 2025-го. Вместе с тем возобновления производства автомобилей Lada с автоматической коробкой передач на «АвтоВАЗе» обещают на рубеже 2023-2024 годов.

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      Платон Щукин
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