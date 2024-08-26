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15:02, 26 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии захотели признать террористическим полк Калиновского

Власти Белоруссии захотели признать террористическим полк Калиновского

Фото: Wikimedia

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд заявление, которое требует признать террористическим националистический полк имени Кастуся Калиновского. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что заявление направил генпрокурор республики Андрей Швед на основании закона «О борьбе с терроризмом». Соответствующее предложение сделал Комитет госбезопасности. Брылев уточнил, что призывается признать террористической организацией запрещенное в Белоруссии формирование «Полк имени Кастуся Калиновского» и входящие в его состав подразделения.

По его словам, полк создали весной 2022 года на украинской территории. Создателями формирования являются экс-участники белорусских радикальных националистических группировок. Он добавил, что в задачи полка входит вербовка белорусов для участия в боевых действиях на Украине.

В июне 2023 года в Житомире появилась улица, названная в честь полка имени Кастуся Калиновского. Как уточнялось, переименованию подверглась улица, называвшаяся ранее Белорусской.

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      Кристина Есикова
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