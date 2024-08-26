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19:13, 26 августа 2024Мир

В Британии обвинили Запад в распространении опасной пропаганды о ВСУ

Крук: СМИ на Западе распространяют опасную пропаганду о ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западные СМИ распространяют опасную пропаганду о Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Курской области. В этом Запад обвинил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«То, что мы привыкли слышать об Украине, — наглая ложь, которая направлена на создание определенной повестки, хотя на самом деле ситуация довольно мрачная», — сказал он.

Бывший сотрудник британской разведки подчеркнул, что западные СМИ пытаются создать иллюзию, которая полностью оторвана от реальности.

Ранее полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон предсказал Украине потерю лучших подразделений в Курской области. Он добавил, что США не планируют принимать какие-либо серьезные решения относительно украинского кризиса как минимум до окончания президентских выборов.

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      Семен Александров
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