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21:30, 26 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе сообщили о пересечении Киевом красных линий США

Financial Times: США важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Киев

Фото: Larry Haubner / Unsplash

Руководству Соединенных Штатов Америки важнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине. Об этом сообщается в колонке британской газеты Financial Times.

В материале отмечается, что в начале конфликта американский лидер Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели: поддержать Украину и избежать третьей мировой войны. «Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — говорится в публикации.

Вашингтон также планирует продолжить избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относится к угрозе ядерного конфликта, считают обозреватели газеты.

Помимо этого, атакой на Курскую область Киев не только пересек границы России, но также пересек установленные в Вашингтоне красные линии, подчеркивает FT.

Ранее стало известно, что законодатели Конгресса США разочарованы отсутствием у администрации американского лидера Джо Байдена подробного письменного отчета о стратегии страны по конфликту на Украине.

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      Маргарита Пименова
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