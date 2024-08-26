На Западе сообщили о пересечении Киевом красных линий США

Financial Times: США важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Киев

Руководству Соединенных Штатов Америки важнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине. Об этом сообщается в колонке британской газеты Financial Times.

В материале отмечается, что в начале конфликта американский лидер Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели: поддержать Украину и избежать третьей мировой войны. «Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — говорится в публикации.

Вашингтон также планирует продолжить избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относится к угрозе ядерного конфликта, считают обозреватели газеты.

Помимо этого, атакой на Курскую область Киев не только пересек границы России, но также пересек установленные в Вашингтоне красные линии, подчеркивает FT.

Ранее стало известно, что законодатели Конгресса США разочарованы отсутствием у администрации американского лидера Джо Байдена подробного письменного отчета о стратегии страны по конфликту на Украине.