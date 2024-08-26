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18:29, 26 августа 2024Мир

В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

Британские ВМС: у берегов йеменского порта Моха произошел инцидент с БПЛА

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

У берегов йеменского порта Моха произошел инцидент, связанный с беспилотным летающим аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) королевства в аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Управление получило информацию об инциденте с БПЛА в 113 километрах к юго-востоку от йеменского порта Моха. Власти расследуют случившееся», — отмечается в публикации.

Ведомство рекомендовало другим судам проходить в этом районе с «особой осторожностью». UKMTO также попросило оповещать о «любой подозрительной активности».

22 августа UKMTO сообщило об атаке неизвестным снарядом на судно в 57 морских милях к югу от йеменского города Адена.

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