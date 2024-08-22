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06:33, 22 августа 2024Мир

Судно было атаковано у берегов Йемена

UKMTO: судно было атаковано в 57 морских милях к югу от Адена

Фото: Jose Cabezas / Reuters

В 57 морских милях к югу от йеменского города Адена судно было атаковано неизвестным снарядом. Об этом говорится на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Капитан сообщает о еще двух взрывах вблизи судна», — сообщили в UKMTO. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.

Позднее нападению подверглось другое судно, следовавшее в 63-морских милях к юго-западу от Аль-Ходайды. Корабль и экипаж смогли добраться до безопасного места.

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      Евгений Силаев
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