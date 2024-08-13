В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена

Возле йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно, ведется расследование. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своем сайте.
Отмечается, что инцидент произошел в 63-морских милях к юго-западу от Аль-Ходайды. Капитан судна уточнил, что недалеко от корабля произошел взрыв.
Подчеркивается, что судно и экипаж находятся в безопасности. Другим кораблям рекомендуется проявлять осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.
Ранее йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.