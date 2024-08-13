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07:18, 13 августа 2024Мир

В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO: у йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Возле йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно, ведется расследование. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

Отмечается, что инцидент произошел в 63-морских милях к юго-западу от Аль-Ходайды. Капитан судна уточнил, что недалеко от корабля произошел взрыв.

Подчеркивается, что судно и экипаж находятся в безопасности. Другим кораблям рекомендуется проявлять осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Ранее йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.

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      Евгений Силаев
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