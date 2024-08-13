В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO: у йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно

Возле йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно, ведется расследование. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

Отмечается, что инцидент произошел в 63-морских милях к юго-западу от Аль-Ходайды. Капитан судна уточнил, что недалеко от корабля произошел взрыв.

Подчеркивается, что судно и экипаж находятся в безопасности. Другим кораблям рекомендуется проявлять осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Ранее йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.