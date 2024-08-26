В Чехии заявили о переломе в конфликте на Украине

Премьер Чехии Фиала: Прага сомневается в переломе конфликта на Украине

Прага не ожидает перелома и каких-либо значительных изменений в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, его слова передает CTK.

«Прага сомневается в каких-либо внушительных изменениях в украинском конфликте. (...) Также ожидать фундаментальный перелом в боевых действиях на данный момент не представляется возможным», — отметил политик.

По мнению чешского премьера, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории являются «определенным символическим изменением».

22 августа президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал «иллюзорным».

