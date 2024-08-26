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19:51, 26 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в регионе.

По его словам, инфраструктура была повреждена в Никопольском районе. «Изуродованная инфраструктура, предприятие, солнечные панели (...) Задело линии электропередачи и газопровод», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов по Украине, которые были нанесены 26 августа.

При этом член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко не смог оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы и на возможность обеспечивать электричеством потребителей.

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      Валентин Карант
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