Портные Донецка начали делать специальные антидроновые костюмы для бойцов ВС РФ

В Донецке начали производить антидроновые костюмы для военнослужащих Российской армии. Об этом рассказал финский журналист Кости Хейсканен, его слова передает «Царьград».

Собеседник издания отметил, что военнослужащего в этот костюм «как Илью Муромца наряжают». Антидроновый комплекс, внешне напоминающий облачение сапера, предназначен для защиты от украинских беспилотников. На голову бойца надевается «ошейник» с наплечниками, на грудь поверх бронежилета — плотная кираса, а на ноги и руки — специальные пластины. На особо уязвимых местах тела, таких как внутренняя сторона бедра, портные использовали 30 слоев усиленного материала.

По словам журналиста, такой костюм может обойтись примерно в 20 тысяч рублей. «Портные Донецка также могут подогнать бронежилет или отремонтировать поврежденную каску», — рассказал Хейсканен.

Ранее финский журналист поделился впечатлениями от поездки в Донбасс. По его словам, особенно впечатлили отремонтированные больницы, школы и детские сады, а также дороги. «Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии!» — отметил финн.