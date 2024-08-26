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14:12, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Донецке начали делать антидроновые костюмы для российских военнослужащих

Портные Донецка начали делать специальные антидроновые костюмы для бойцов ВС РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

В Донецке начали производить антидроновые костюмы для военнослужащих Российской армии. Об этом рассказал финский журналист Кости Хейсканен, его слова передает «Царьград».

Собеседник издания отметил, что военнослужащего в этот костюм «как Илью Муромца наряжают». Антидроновый комплекс, внешне напоминающий облачение сапера, предназначен для защиты от украинских беспилотников. На голову бойца надевается «ошейник» с наплечниками, на грудь поверх бронежилета — плотная кираса, а на ноги и руки — специальные пластины. На особо уязвимых местах тела, таких как внутренняя сторона бедра, портные использовали 30 слоев усиленного материала.

По словам журналиста, такой костюм может обойтись примерно в 20 тысяч рублей. «Портные Донецка также могут подогнать бронежилет или отремонтировать поврежденную каску», — рассказал Хейсканен.

Ранее финский журналист поделился впечатлениями от поездки в Донбасс. По его словам, особенно впечатлили отремонтированные больницы, школы и детские сады, а также дороги. «Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии!» — отметил финн.

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