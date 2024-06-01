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14:26, 1 июня 2024Интернет и СМИ

Финский журналист поделился впечатлениями от поездки в Донбасс

Финского журналиста Хейсканена поразили дороги и школы в Донбассе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Финский журналист Кости Хейсканен поделился своими впечатлениями о поездке в Донбасс — особенно его впечатлили отремонтированные больницы, школы и детские сады. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам журналиста, его поразило качество дорог на новых российских территориях. «Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии!» — отметил он.

Хейсканен также был поражен состоянием отстроенных больниц, детских садов и школ, в частности Генической школы №1 в Херсонской области. Он также заметил, что в библиотеках все еще стоят украинские книги разных лет, а по городам ездят машины с украинскими номерами.

Журналист также признался, что, побеседовав с гражданами, понял, что «люди везде ждали Россию». Кроме того, его впечатлила работа волонтеров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что к концу 2024 года заработает кольцевая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом. Поезда будут следовать через Бердянск до Мелитополя, а затем в сторону полуострова.

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      Алевтина Запольская
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