В Гагаузии отказались подчиняться Кишиневу

Newsmaker: в Гагаузии отказались проводить молдавский День знаний

В автономной области Гагаузия в составе Молдавии не будут проводить День знаний по молдавскому образцу. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на распоряжение Главного управления образования автономии.

После торжественной линейки ученикам проведут урок на тему «Гагаузия как пример мирного разрешения конфликтов». Там расскажут историю становления Гагаузской автономии и пригласят «ветеранов становления».

При этом Министерство образования и исследований Молдавии назначило проведение урока «Вместе за мир», на котором ученикам должны были рассказать о построении и поддержании мира на примере опыта Европейского союза.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илана Шора о федерализации республики.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии, где проживает тюркский народ гагаузы, культурно отличающийся от молдаван. В 1990-е Гагаузия едва не вступила в конфликт с правительством в Кишиневе на фоне своих заявлений о независимости, но конфликт удалось решить на раннем этапе.