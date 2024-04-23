Глава Гагаузии Гуцул поддержала федерализацию Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул поддержала идею молдавского политика Шора о федерализации

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илона Шора о проведении федерализации в республики. Ее слова приводит ТАСС.

«Конечно, я согласна с ним (Шором — прим. «Ленты.ру»). Мы будем работать над этим», — заявила глава Гагаузии в ответ на вопрос о ее позиции по урегулированию межэтнических конфликтов в Молдавии.

Отмечается, что план Шора и его политического блока «Победа» направлен на активизацию процесса мирного урегулирования отношений с Приднестровьем, а также на передачу части властных полномочий из центра в регионы, в том числе в места компактного проживания этнических меньшинств, таких как Гагаузия.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».