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17:03, 23 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии Гуцул поддержала федерализацию Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул поддержала идею молдавского политика Шора о федерализации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илона Шора о проведении федерализации в республики. Ее слова приводит ТАСС.

«Конечно, я согласна с ним (Шором — прим. «Ленты.ру»). Мы будем работать над этим», — заявила глава Гагаузии в ответ на вопрос о ее позиции по урегулированию межэтнических конфликтов в Молдавии.

Отмечается, что план Шора и его политического блока «Победа» направлен на активизацию процесса мирного урегулирования отношений с Приднестровьем, а также на передачу части властных полномочий из центра в регионы, в том числе в места компактного проживания этнических меньшинств, таких как Гагаузия.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».

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      Глеб Палехов
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