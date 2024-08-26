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00:22, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме описали задержание Дурова во Франции словами «взяли в заложники»

Депутат Госдумы Гусев: США руками Франции взяли Дурова в заложники

Фото: Albert Gea / Reuters

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выразил уверенность в том, что поручение Франции о задержании основателя Telegram Павла Дурова отдали США. Он считает, что Вашингтон хочет заполучить «информационный контроль» над мессенджером, сообщает РИА Новости.

«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», — отметил депутат.

Он назвал задержание Дурова прецедентом, предположив, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», а также добавил, что России необходимо встать на его защиту.

Ранее администрация мессенджера Telegram выпустила заявление на фоне задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.

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      Марина Совина
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