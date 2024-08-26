В Грузии назвали очевидными планы США устроить революцию в стране

Мэр Тбилиси Каладзе назвал очевидными планы США устроить революцию в Грузии

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал очевидными планы США устроить революцию в Грузии. Так он прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) России о намерениях Вашингтона, передает ТАСС.

«Для этого не нужны заявления российской разведки или спецслужб, оппозиционеры выходили и напрямую проповедовали революцию. Общество видело, какие проекты финансировались теми средствами, которые якобы шли на обучение тяжелобольных детей», — сказал он.

Каладзе уточнил, что на тренингах обучали, как провести революцию в республике. Кроме того, депутат провластной партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили согласился, что планы США очевидны.

26 августа пресс-бюро СВР России сообщило, что Вашингтон готовит в Грузии контролируемую смену власти из-за недовольства курсом политического развития страны. Помимо этого, отмечалось, что американская сторона планирует перед выборами в республике нарастить давление на грузинские власти.