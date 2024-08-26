В СВР рассказали о подготовке США цветной революции в Грузии

Пресс-бюро СВР: США готовят цветную революцию в Грузии

В связи с недовольством курсом политического развития Тбилиси, США готовят в Грузии контролируемую смену власти. О подготовке цветной революции Вашингтоном рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии. (...) Одновременно ведется подготовка "цветной революции"», — говорится в публикации.

По информации разведки, наблюдатели от западных некоммерческих организаций в ходе парламентских выборов сфабрикуют факты электоральных фальсификаций, а затем использовать их, чтобы потребовать смены власти на «тбилисском майдане».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии планируют запретить партию «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения. По его словам, они являются единой криминальной политической силой, которая обязательно должна быть осуждена.