В Киеве сообщили о проблеме с водоснабжением

Киевская городская администрация сообщила о проблеме с водоснабжением

В Киеве зафиксирована проблема с водоснабжением. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская городская государственная администрация.

«Из-за проблем с электричеством система водоснабжения правого берега будет работать на пониженном давлении», — сказано в заявлении. Администрация столицы добавила, что энергетики и коммунальные службы работают над стабилизацией ситуации с водоснабжением.

Кроме того, задерживается электротранспорт из-за отсутствия напряжения. Власти города также предупредили жителей о возможных сбоях в работе светофоров.

26 августа российские силы нанесли массированный удар по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других областях страны. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ответом на удары Вооруженных сил России по энергообъектам.