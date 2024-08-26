El Pais: подрыв «Северных потоков» произошел без разрешения Зеленского

Подрыв «Северных потоков» был совершен украинскими диверсантами, но без разрешения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на анонимного источника, близкого к украинскому лидеру.

По его словам, диверсия планировалась давно, еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко. Когда было решено провести операцию, организаторы решили не предупреждать о ней людей Зеленского, потому как правая рука президента Андрей Ермак предотвратил одну из таких операций — похищение в 2020 году наемников ЧВК Вагнер, летевших из Белоруссии в Венесуэлу.

Источник сообщил, что офис Зеленского не пользовался доверием военного ведомства и ситуация изменилась с приходом нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Это случилось после нескольких месяцев разногласий президента с предыдущим главкомом Валерием Залужным.

Ранее в Германии потребовали привлечь Зеленского к ответственности за подрыв «Северных потоков». Немецкий телеведущий и публицист Ричард Давид Прехт заявил, что если Зеленский все-таки не был в курсе насчет подготовки теракта, то это лишь наглядно демонстрирует его некомпетентность.