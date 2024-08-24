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21:44, 24 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии потребовали привлечь Зеленского к ответственности за подрыв «Северных потоков»

Телеведущий Прехт: Зеленский должен ответить за подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Владимир Зеленский должен ответить за подрыв «Северных потоков». Независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, рассказал немецкий телеведущий и публицист Ричард Давид Прехт в подкасте канала ZDF.

«Если Зеленский знал об этом, то у нас большие проблемы, поскольку атака на "Северный поток" — это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ», — подчеркнул журналист.

По словам телеведущего, если допустить, что Зеленский об этом действительно знал, «то самое меньшее, что нужно было бы сделать, — вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников». Однако, если Владимир Зеленский все-таки не был в курсе насчет подготовки теракта, то это лишь наглядно демонстрирует его некомпетентность. В связи с этим Прехт призвал президента Украины покинуть свой пост.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал диверсии на «Северных потоках» актом государственного терроризма. По его словам, если в подрыв газопроводов вовлечена какая-то страна, эту диверсию можно назвать спонсируемым государством терроризмом.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел оправдал подрыв Украиной ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией, кто именно подорвал нитки газопроводов.

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      Марина Совина
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