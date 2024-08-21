Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

Novinky: президент Чехии Петр Павел оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

Президент Чехии Петр Павел оправдал подрыв Украиной ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Это чешский лидер заявил в интервью газете Novinky.

«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегический объект», — объяснил свою позицию глава государства.

При этом Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией, кто именно подорвал нитки газопроводов.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрыве «Северных потоков».